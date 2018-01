Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages haben die asiatischen Börsen am Mittwoch einen Gang zurückgeschaltet. Zwar setzte sich ein positiver Trend letztlich doch noch durch, doch die Dynamik des Vortages wurde nicht erreicht. Zudem litten einige am Vortag besonders gut gelaufene Börsen unter Gewinnmitnahmen. Händler hatten ohnehin am Vortag nur wenig überzeugende Argumente zur Begründung für die deutlichen Aufschläge gefunden.

Nach seinem 26-Jahreshoch des Vortages zählte der Nikkei-225 zu den Schlusslichtern in Asien. Der japanische Leitindex wurde von einem steilen Anstieg des Yen belastet, der die Exportaussichten der japanischen Wirtschaft beschnitt. Das Börsenbarometer verlor 0,8 Prozent auf 23.941 Punkte und fiel damit unter die 24.000-Zählermarke zurück, die der Index am Vortag erstmals seit 1991 genommen hatte.

Nikkei und Taiex schwach

Auch der Taiex auf Taiwan reihte sich mit einem Minus von 0,9 Prozent nach seiner achttägigen Rally unter den abgebenden Indizes ein. Taiwan Semiconductor, die in den vergangenen acht Tagen befeuert von starken Geschäftszahlen um 13 Prozent haussiert hatten, kamen 3,0 Prozent zurück - die Titel des Linsenherstellers für Mobiltelefone, Largan Precision, sanken gar um 4,4 Prozent. "Die Märkte haben sich schlicht zu positiv entwickelt, weil Investoren ihr Geld in Technologiewerte gesteckt haben", sagte Chefanalyst Dickie Wong von Kingston Securities nicht nur mit Blick auf Taiwan.

Anders als Taiwan verbuchten die übrigen Börsen in China Gewinne. Der Schanghai-Comosite legte um 0,4 Prozent auf 3.561 Zähler zu, Hongkong meldete Aufschläge von 0,1 Prozent. Der HSI hatte nach anfänglicher Schwäche ins Plus gedreht und im Verlauf erstmals die Schallmauer von 33.000 geknackt, könnte diese Marke dann aber nicht halten. Dennoch verbuchte der Index den siebten Aufschlag in Folge. Gestützt wurde der HSI unter anderem von festen Werten aus dem Erdölsektor. PetroChina und Sinopec legten dank über Nacht gestiegener Erdölpreise um 5,3 bzw. 4,6 Prozent zu. PetroChina wurden auf dem höchsten Stand seit knapp einem Jahr gehandelt - Sinopec auf dem höchsten Niveau seit zweieinhalb Jahren. Cnooc stiegen um 2,7 Prozent.

Die Startup-Plattform ChiNext sprang um 2,6 Prozent nach oben und machte den höchsten Satz seit August. Am Markt machte die Vermutung die Runde, staatliche Fonds könnten zugekauft haben. Leshi Internet wurden nach einer neunmonatigen Handelsaussetzung wieder gehandelt, die Titel der Online-videoeinheit der finanziell gebeutelten Mutter LeEco brachen nur gebremst vom Tageslimit um 10 Prozent.

Wie schon am Vortag zu beobachten entfachten die jüngsten Schutzzölle für Solarmodule und Waschmaschinen von US-Präsident Donald Trump wenig Besorgnis. "Die jüngsten Schritte sind klein im Kontext des US-Handels und wir erwarten keine echte Eskalation", sagte Investmentstratege Daniel Morris von BNP Paribas Asset Management. Analysten sahen auch für die südkoreanische Wirtschaft wenig Einfluss. Der Kospi präsentierte sich nach den Vortagesaufschlägen wenig verändert.

US-Dollar durch die Bank schwach

Am Devisenmarkt zählte der US-Dollar eindeutig zu den Verlierern. Der WSJ-Dollarindex fiel um 0,3 Prozent und markierte ein frisches Dreijahrestief. Der Yen stieg indes zum Greenback auf ein Viermonatshoch. Für einen Dollar erhielten Anleger zuletzt 109,62 Yen nach einem Vortageshoch klar oberhalb der 111er Marke. Im Handel tuten sich Händler mit einer schlüssigen Erklärung für die Dollarschwäche schwer. "Ich sehe diese Wechselkursbewegungen als kurzfristig und nicht nachhaltig an", sagte Devisenstratege Shusuke Yamada von Bank of America-Merrill Lynch. Offenbar hätten Investoren Euro-Longpositionen gegen den Yen geschlossen und so die japanische Währung auch zum Dollar gestützt. Andere Anleger seien dann motiviert durch die Charttechnik auf den fahrenden Yen-Zug aufgesprungen. Insgesamt sei zu beobachten, dass die Kapitalflüsse in die USA etwas nachließen, dies schwäche den Dollar tendenziell, hieß es im Handel.

Wenzhou Kangning brachen in Hongkong um 11,3 Prozent ein, nachdem der Börsengang des Krankenhausbetreibers im chinesischen Kernland untersagt worden war. Bei dem mit Liquiditätsproblemen kämpfenden chinesischen Mischkonzern HNA war nun eine siebte Tochtergesellschaft vom Handel ausgesetzt worden. In Indien verzeichnete die Bank RBL anders als ihre Wettbewerber eine steigende Anzahl fauler Kredite. Der Kurs büßte 2,4 Prozent ein.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) 6.054,70 +0,29% -0,17% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.940,78 -0,76% +5,17% 07:00 Kospi (Seoul) 2.538,00 0,06% +2,86% 07:00 Schanghai-Comp. 3.560,73 +0,40% +7,64% 08:00 Shenzhen A-Aktien 2.050,73 +0,51% +2,71% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 32.976,91 +0,08% +9,87% 09:00 Taiex (Taiwan) 11.152,16 -0,90% +4,79% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.609,24 +0,48% +4,89% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.837,04 -0,05% +2,29% 10:00 BSE (Mumbai) 36.146,04 +0,02% +6,90% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,2347 +0,4% 1,2297 1,2243 +2,8% EUR/JPY 135,37 -0,2% 135,60 135,55 +0,1% EUR/GBP 0,8762 -0,3% 0,8784 0,8773 -1,5% GBP/USD 1,4092 +0,6% 1,4002 1,3955 +4,2% USD/JPY 109,66 -0,6% 110,29 110,72 -2,6% USD/KRW 1065,91 -0,7% 1073,83 1074,91 -0,1% USD/CNY 6,3765 -0,4% 6,4048 6,4045 -2,0% USD/CNH 6,3764 -0,3% 6,3987 6,4086 -2,1% USD/HKD 7,8181 -0,0% 7,8188 7,8176 +0,1% AUD/USD 0,8044 +0,6% 0,7996 0,7967 +2,9% NZD/USD 0,7391 +0,5% 0,7351 0,7322 +4,1% Bitcoin BTC/USD 10.800,00 -2,24 11.047,13 10.544,96 -22,76 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,52 64,47 +0,1% 0,05 +6,8% Brent/ICE 69,76 69,96 -0,3% -0,20 +4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.347,90 1.341,30 +0,5% +6,61 +3,5% Silber (Spot) 17,19 17,06 +0,8% +0,13 +1,5% Platin (Spot) 1.011,50 1.009,00 +0,2% +2,50 +8,8% Kupfer-Future 3,13 3,10 +0,9% +0,03 -5,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 04:44 ET (09:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.