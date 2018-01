Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben das Votum für die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Hingegen heraufgesetzt haben die Analysten das Kursziel von 85,0 Euro auf 97,0 Euro.

Am späten Mittwochvormittag tendierten die SBO-Aktien an der Wiener Börse mit minus 1,2 Prozent bei 95,60 Euro. Der aktuelle Aktienkurs reflektiere das gute Geschäft im Bereich "Well Completion" (Vorbereiten abgeteufter Bohrungen für die Produktion), schreibt der RCB-Analyst Oleg Galbur. Das Segment habe sich im Fahrwasser der Erholung von Bohraktivitäten in den USA gut entwickelt.

Den nächsten Impuls könnte eine Erholung der Nachfrage für Hochpräzisionswerkzeug sein, welches vor allem bei Offhsore-Bohrungen eingesetzt wird, prognostiziert Galbur.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die RCB-Analysten 2017 einen Verlust von 4,80 Euro. Für die Folgejahre 2018 und 2019 soll ein Gewinn je Aktie von 2,35 Euro (2018) und 3,88 Euro (2019) geschrieben werden. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2017, sowie jeweils 1,00 Euro für 2018 und 2019.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000946652