Andreas Otto ist mit Wirkung vom 24.10.2017 neuer CEO und Geschäftsführer der posterXXL GmbH. Er folgt damit planmäßig Jonathon Brown, der zur Holding nach London zurückkehrt. Otto wird den eingeschlagenen Erfolgskurs fortführen und posterXXL als führenden Online Retailer für Fotoprodukte weiter stärken.



Andreas Otto absolvierte sein Studium in Business und Entrepreneurship an der renommierten University of California, in Berkeley. Unter anderem war Otto zuvor bei The Boston Consulting Group tätig und hat The Iconic, den von Rocket Internet finanzierten führenden Online Modehändler in Australien, gegründet. Andreas Otto übernimmt das Amt des CEOs und Geschäftsführers von seinem Vorgänger Jonathon Brown, der planmäßig zur PhotoBox Group nach London zurückkehrt und sich dort im Headquarter wieder seiner Hauptaufgabe als Group COO widmet.



Andreas Otto: "Jonathon hat posterXXL mit einer Reihe an wichtigen Initiativen weiterentwickelt. Unter anderem ist die stärkere Nutzung der Synergien mit der Muttergesellschaft PhotoBox Group, dem europäischen Marktführer für Online Foto Retail, einer seiner wichtigsten Erfolge. Wir danken Jonathon für seinen engagierten Einsatz für posterXXL und freuen uns, dass er uns auch in der Rolle des Group COOs weiter unterstützen wird."



Als neuer Geschäftsführer will Andreas Otto den eingeschlagenen Erfolgskurs fortführen und das Angebot von posterXXL weiter ausbauen. Zentrales Augenmerk wird auf den Shift des Marktes hin zu Mobile Devices sowie der konsequenten Endkundenorientierung gelegt. "Wir müssen die Reise unserer Kunden bis ins kleinste Detail verstehen und Ihnen das Erlebnis so perfekt wie möglich machen, sowie unser Angebot an die neuen Anforderungen anpassen", so Andreas Otto.



posterXXL ist Deutschlands führender Online Retailer für Fotoprodukte und ist ein Tochterunternehmen der PhotoBox Group, dem führenden europäischen digitalen Foto Retailer.



Das Produktsortiment umfasst personalisierbare Fotoartikel für private Endkunden sowie zahlreiche Dienstleistungen für Industrie- und Geschäftskunden. Seit der Gründung im Jahr 2004 bietet posterXXL ein breites Produktsortiment an, darunter Fotobücher, Fotokalender und verschiedenste großformatige Wandbilder, z.B. aus Acrylglas. Das Unternehmen produziert am Standort München und beschäftigt aktuell ca. 200 Mitarbeiter.



