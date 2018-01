Michael Bogdanski verfügt über weitreichende Erfahrung in Leitungsfunktionen bei verschiedenen Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie. Auf seinen beruflichen Stationen verantwortete er die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung von Sales-, Marketing- und Innovations-Konzepten. Seine Führungspositionen bei international operierenden Konzernen führten ihn in die USA, nach Großbritannien, Deutschland und Schweden. Zuletzt hatte er die Unternehmensleitung der nordamerikanischen Niederlassung der Deb-Unternehmensgruppe inne, einem weltweit führenden Hersteller von Produkten für den beruflichen Hautschutz und die Handhygiene am Arbeitsplatz, mit Hauptsitz in Großbritannien. Zuvor betreute er zehn Jahre lang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...