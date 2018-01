FRANKFURT (dpa-AFX) - Beflügelt von anhaltenden Übernahmespekulationen sind Aktien von Medigene am Mittwoch auf den höchsten Kurs seit mehr als acht Jahren gestiegen. Auf Wochensicht ist der Kurs um rund 20 Prozent nach oben geschnellt. Nach der milliardenschweren Übernahmen von Juno Therapeutics durch Celgene befeuerte die Spekulation auf weitere Übernahmen von Spezialisten für Immuntherapien gegen Krebserkrankungen. Zuletzt stieg der Kurs an der Spitze des TecDax um 6,4 Prozent auf 15,82 Euro.

"In der Krebs-Immuntherapie ist nach dem Kauf von Kite durch Gilead keine Ruhe eingekehrt, und die Preise steigen weiter", schrieb der Analyst Thomas Schiessle vom Analysehaus Equits. Im August 2017 hatte Gilead Sciences die Biotech-Firma Kite Pharma für knapp 12 Milliarden US-Dollar geschluckt. Bei der Übernahme von Juno durch Celgene würden die Entwicklungsprojekte von Juno hoch bewertet, so der Experte. Börsenbriefautor Hans Bernecker hatte zuletzt bereits betont, dass in diesem Bereich aktuell Bewertungen keine Rolle spielten und "strategische Preise" gezahlt würden.

Mit Blick auf Medigene nannte Schiessle ein Kursziel von 21,35 Euro und riet zum Kauf der Aktien. Damit zeigte sich der Experte deutlich optimistischer als Analysten anderer Häuser, deren Kursziele von 12,50 bis 19 Euro reichen./bek/ag

ISIN DE000A1X3W00

AXC0123 2018-01-24/12:21