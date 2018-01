FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat gegen Qualcomm eine Geldbuße von 997 Millionen Euro verhängt. Als Grund nannte die Kommission, dass der Konzern seine marktbeherrschende Stellung im Sektor der LTE-Basisband-Chipsätze missbraucht habe. Dow Jones Newswires hatte bereits zuvor von informierten Personen erfahren, dass Qualcomm eine Kartellstrafe drohe. Die EU-Kartellstrafen können bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes eines Konzerns erreichen, fallen aber in der Regel deutlich niedriger aus. Im Geschäftsjahr 2017 wies Qualcomm einen Umsatz von 22,3 Milliarden Dollar aus.

Qualcomm habe Konkurrenten am Wettbewerb auf dem Markt gehindert, indem das Unternehmen hohe Zahlungen an einen wichtigen Kunden geleistet habe, unter der Bedingung, dass dieser nicht bei der Konkurrenz kaufe, erklärte die Europäische Kommission am Mittwochmittag. Dies verstößt gegen die EU-Kartellvorschriften.

"Qualcomm hat Konkurrenten in rechtswidriger Weise mehr als fünf Jahre lang vom Markt für LTE-Basisband-Chipsätze ausgeschlossen und damit seine marktbeherrschende Stellung gefestigt. Qualcomm hat Milliarden von US-Dollar an Apple gezahlt, damit Apple nicht bei der Konkurrenz kauft. Bei diesen Zahlungen handelte es sich nicht einfach um Preisnachlässe - sie wurden unter der Bedingung geleistet, dass Apple in sämtlichen iPhone- und iPad-Geräten ausschließlich Qualcomm-Chipsätze verwendet", sagte die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Damit habe kein Wettbewerber, gleich wie gut seine Produkte gewesen seien, Qualcomm auf diesem Markt herausfordern können.

Basisband-Chipsätze ermöglichen die Verbindung von Smartphones und Tablets mit zellularen Netzwerken und werden sowohl für die Stimm- als auch für die Datenübertragung genutzt. LTE-Basisband-Chipsätze entsprechen dem 4G-/LTE-Standard (Long Term Evolution Standard). Qualcomm ist mit Abstand der weltgrößte Anbieter von Basisband-Chipsätzen. Allerdings sind noch andere Chiphersteller auf diesem Markt tätig: Vor allem Intel (der größte Anbieter von Chipsätzen für Computer) versucht, Qualcomm herauszufordern und mit dem Unternehmen zu konkurrieren.

January 24, 2018

