FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chairman von Telecom Italia, Arnaud de Puyfontaine, hat dem CEO des Konzerns, Amos Genish, sein Vertrauen ausgesprochen. "Im Namen des Boards und als CEO des Hauptaktionärs bestätige ich, dass ich volles Vertrauen in Amos Genish habe, mit dem wir Strategie und Vision teilen", erklärte De Puyfontaine in einer E-Mail. Er reagiert damit auf einen Medienbericht, wonach Genish das italienische Unternehmen bereits nach wenigen Monaten im Amt verlassen könnte. De Puyfontaine ist auch CEO der französischen Vivendi SA, die einen Anteil von fast 24 Prozent an Telecom Italia hält.

"Wir sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden und zuversichtlich, dass Amos den Neustart von TIM mit seiner gewohnten Leidenschaft fortsetzen wird", sagte er. Die Zeitung Il Sole 24 Ore berichtete, Genish gelte als Kandidat für eine Stelle in einem brasilianischen Konzern. In der per E-Mail versandten Erklärung bekräftigte Genish sein langfristiges Engagement für das italienische Telekommunikationsunternehmen. Im September wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der Telecom Italia ernannt.

January 24, 2018

