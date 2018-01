IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals gibt 1,79% Li 186ppm Ta über 6m auf Case Lake Lithium, Ontario, bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 24. Januar 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich mitzuteilen, dass sein Joint-Venture-Partner Power Metals Corp. (Power Metals) die Analyseergebnisse der Abschnitte mit Lithium- (Li)- und Tantal- (Ta)-Mineralisierung, die bei weiteren Bohrungen im Gesteinsgang Main bei Case Lake östlich von Cochrane, Ontario, entdeckt wurden, bekannt gegeben hat. Die bedeutendsten Abschnitte im Gesteinsgang Main beinhalten:

- PWM-17-45: 1,67 % Li2O und 127,7 ppm Ta auf 6,0 m (8,0 bis 14,0 m) - PWM-17-45: 1,58 % Li2O und 233,68 ppm Ta auf 8,0 m (23,0 bis 31,0 m) - PWM-17-46: 1,79 % Li2O und 186,45 ppm Ta auf 6,0 m - PWM-17-50: 1,31 % Li2O und 106,62 ppm Ta auf 6,0 m (12,0 bis 18,0 m) - PWM-17-50: 1,48 % Li2O und 179,35 ppm Ta auf 11,0 m (31,0 bis 42,0 m) Das Bohrloch PWM-17-45 lieferte Lithium- und Tantalgehalte von bis zu 1,94 % Li2O und 735 ppm Ta. Auf die innere intermediäre Zone aus grobkörnigen Spodumen von 8,0 bis 14,0 m folgt eine sehr grobkörnige Pegmatitzone und eine Kernzone aus Kalifeldspat und reinem Quarz (14,0 bis 23,0 m) sowie eine weitere innere intermediäre Zone aus hochgradigem grobkörnigen Spodumen von 23,0 bis 31,0 m. Dies deutet darauf hin, dass der hochgradige Spodumen-Pegmatit eine konzentrische Zone um einen Quarzkern bildet. In einer Tiefe von beinahe 10 m enthält der Kern einen beeindruckenden 47 cm langen Spodumenkristall (Abbildung 1). Der Gesteinsgang Main wies in diesem Bohrloch eine schmale äußere Pegmatitzone mit guten Gehalten sowie eine Gesamtmächtigkeit von 34,71 m in PWM-17-45 auf. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42207/PR-1-24-2018_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: 47 cm langer Spodumenkristall in 10 m Tiefe in PWM-17-45.

Bohrloch PWM-17-50 lieferte einen durchgängigen Pegmatitabschnitt von 32,02 m aus dem Gesteinsgang Main. Der Pegmatitabschnitt enthielt eine hochgradige grobkörnige innere intermediäre Zone (12,0 bis 18,0 m), gefolgt von einem Quarzkern und einer weiteren inneren intermediären Zone aus hochgradigem grobkörnigen Spodumen (31,0 bis 42,0 m). Auch dies lässt erkennen, dass der hochgradige Spodumen-Pegmatit eine konzentrische Zone um einen Quarzkern bildet (Abbildung 2). http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42207/PR-1-24-2018_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: PWM-17-50 in Gesteinsgang Main, durchgängiger Pegmatitabschnitt von 11,18 bis 43,2 m. Beachten Sie die reichhaltige Spodummineralisierung in den Kisten 3 und 4 sowie 7 bis 9. Die Kisten 5 und 6 enthalten einen Quarzkern.

PWM-17-49 wurde zur Untersuchung des ersten und des zweiten neuen Spodumengesteinsgangs niedergebracht. Diese beiden Gesteinsgänge wurden gegen Ende des Bohrprogramms 2017 hin in Bohrlöchern unterhalb des Gesteinsgangs Main entdeckt und sind in allen Richtungen offen. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um diese neuen Gänge zu definieren.

Die wichtigsten Ergebnisse aus dem ersten neuen Gesteinsgang beinhalten:

- PWM-17-49: 1,61 % Li2O und 143,8 ppm Ta auf 3,0 m - PWM-17-49: 2,13 % Li2O und 265,0 ppm Ta auf 1,0 m

Die wichtigsten Analyseergebnisse mit Werten von >0,5 % Li2O aus den Bohrlöchern PWM-17-45 bis -50 sind in Tabelle 1 ausgewiesen. Die Standorte der Bohrkragen sind in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Bohrlöcher PWM-17-45 bis -50.

Bohrloch einschließvon (mbis (Abschnitt Li2O (%) Ta (ppm)

Nr lich ) m) (m) gemischt gemischt . PWM-17-45 8,00 14,006,00 1,67 127,70 PWM-17-45einschließ8,00 10,002,00 2,05 91,05

lich

PWM-17-45 23,00 31,008,00 1,58 233,68 PWM-17-45einschließ25,00 29,004,00 1,99 287,50

lich

PWM-17-45einschließ25,00 26,001,00 1,94 735,00 lich

PWM-17-46 8,00 14,006,00 1,79 186,45 PWM-17-47 9,00 13,004,00 1,05 105,25 PWM-17-49 31,45 34,453,00 1,61 143,80 PWM-17-49einschließ32,45 33,451,00 2,13 265,00

lich

PWM-17-49 60,00 61,001,00 0,62 98,70 PWM-17-50 12,00 18,006,00 1,31 106,62 PWM-17-50 31,00 42,0011,00 1,48 179,35 PWM-17-50einschließ38,00 41,003,00 2,26 279,33

lich

Power Metals und MGX haben Anfang Januar ein laufendes 3.000 Meter umfassendes Bohrprogramm beim Gesteinsgang Northeast eingeleitet (siehe Pressemeldung vom 10. Januar 2018).

Qualitätskontrolle

Der Bohrkern wurde erprobt, sodass ein Meter des Tonalitmuttergesteins von Case Batholith erprobt wurde, gefolgt von einen Meter langen Proben des Pegmatitgesteinsgangs und einem Meter von Case Batholith. Die Probenahme folgte den Grenzen der Lithologie, sodass eine Probe nur eine lithologische Einheit umfasst, ausgenommen Pegmatiterzgänge in Tonalit mit einer Größe von über 20 Zentimetern, die zu einer Probe zusammengefasst wurden. Die Bohrkernproben wurden von Geologen von Power Metals an das Aufbereitungslabor von Actlabs in Timmins gesendet. Der Kern wurde in Timmins gebrochen und pulverisiert und anschließend an das Analyselabor von Actlabs in Ancaster gesendet, das gemäß ISO 17025 zertifiziert ist. Jede 20. Probe beinhaltete eine externe Quarzleer-, eine externe Lithiumstandard- und eine Kerndoppelprobe. Das Lithiumoxid mit Erzgehalten wurde mittels Natriumperoxidfusion mit ICP-OES-Analyse unter Anwendung einer Erfassungsgrenze von 0,01 Prozent Lithiumoxid aufbereitet.

Case Lake

Das Konzessionsgebiet Case Lake erstreckt sich über die Gemeinden Steele und Case und liegt 80 Kilometer östlich von Cochrane (NO-Ontario), unweit der Grenze zwischen den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec. Die Pegmatitanhäufung bei Case Lake setzt sich aus fünf Erzgängen zusammen: North, Main, South, East und Northeast Dyke. Der Northeast Dyke enthält sehr grobkörniges Spodumen. MGX hält derzeit eine bezahlte 20%-ige Beteiligung an Case Lake und ist an vier weiteren Lithium-Hartgestein-Liegenschaften in Ontario sowie alle bis August 2020 erworbenen zusätzlichen Liegenschaften, die von Power Metals kontrolliert werden, beteiligt. Das Unternehmen hat das Recht, bis August 2020 weitere 15% zu erwerben, um eine Beteiligung von insgesamt 35% an Case Lake Lithium und den anderen Lithium-Liegenschaften durch eine einmalige Zahlung von 10 Mio. $ zu erhalten. Das Unternehmen hält eine Option zum Kauf von 10.000.000 Aktien von Power Metals zu einem Preis von 0,65 $ (siehe Pressemeldung vom 2. August 2017).

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Teile dieser Pressemitteilung wurden von Andris Kikauka (P. Geo.), dem VicePresident of Exploration von MGX Minerals, geprüft. Andris Kikauka ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Standards des National Instrument 43-101.

Tabelle 1: Standort der Bohrkragen im Rahmen des Bohrprogramms 2017 bei den Gesteinsgängen North, Main und South, UTM NAD 83, Zone 17. NQ-Kern.

Bohrloch NRechtsweHochwertHöhenlage Neigung Azimut (Länge (m

r rt (m) (°) °) ) . PWM-17-45 578207,75431673,351,54 -45 150 74

3

PWM-17-46 578142,85431629,359,74 -45 150 65 2

PWM-17-47 578115,05431622,348,14 -45 150 65 3

PWM-17-48 578060,75431591,348,34 -45 150 65 6

PWM-17-49 578292,35431636,350,40 -45 150 68 6

PWM-17-50 578179,65431659,352,44 -45 150 71 6

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an hochmodernen Material- und Energieanlagen in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson President & CEO Telefon: 1.604.681.7735 Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

