Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Iberdrola vor einem Kapitalmarkttag von 7,25 auf 6,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Olly Jeffery sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Währungsrisiken. Die Spanier könnten die Entwicklung unterschätzen, es sei denn sie änderten ihre Herangehensweise, so der Experte. Er rechnet mit einem operativen Gewinnziel (Ebitda) bis 2020 von 10,5 Milliarden Euro, kalkuliert selbst aber nur mit 10 Milliarden Euro./ag/tih Datum der Analyse: 24.01.2018

ISIN: ES0144580Y14