Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 165 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnentwicklung bei Siliziumprodukten und Polysilizium dürfte sich als robuster erweisen als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass der Spezialchemiekonzern die Markterwartungen beim Ebitda übertroffen hat. Spielraum für höhere Ausschüttungen und steigende Konsensschätzungen stützten seine Kaufempfehlung, so Rafaisz./ag/ck Datum der Analyse: 24.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0066 2018-01-24/16:47

ISIN: DE000WCH8881