Boliden betreibt insgesamt sechs Minen. Die nach operativem Gewinn größten davon waren in 2016 die Grapenberg-Mine, die Tara-Mine sowie die Boliden Area. In der Grapenberg-Mine werden Zink, Kupfer, Blei, Gold und Silber produziert. Auch in der Boliden Area werden Zink, Blei, Kupfer, Gold und Silber sowie Tellurium produziert. In der Tara-Mine werden nur Zink, Blei und Silber gefördert. Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten kam es im dritten Quartal 2017 zu Produktionsrückgängen. ... (David Iusow)

