NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gefallen. Die Renditen stiegen im Gegenzug. Zuletzt hatten sich vermehrt Bedenken breit gemacht, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen schneller anheben könnte, als aktuell in den Anleihekursen eingepreist ist. Diese Sorgen erhielten zur Wochenmitte neue Nahrung von Aussagen des Hedgefonds-Managers Ray Dalio, dessen Wort am Markt Gewicht hat. Er sagte Bloomberg TV, dass die Fed die geldpolitischen Zügel schneller anziehen dürfte als sie es bisher signalisiert habe. Die Anleiherenditen stiegen daraufhin weiter.

Zweijährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,08 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 98 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,43 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gaben um 10/32 Punkte auf 96 17/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,65 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 27/32 Punkte auf 96 08/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,94 Prozent./mis/he

