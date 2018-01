London (ots/PRNewswire) -



Investition in Prozesse und Technologien ist von entscheidender Bedeutung, um den zukünftigen Geschäftserfolg zu sichern. PEX Europe, die vom 16.-18. April 2018 in London stattfindet, will den Teilnehmern dabei helfen, diese Ziele in Einklang zu bringen.



Hauptprogrammpunkte PEX Europe:



- Graham Duff, Pilot der Royal Air Force (RAF) und ehemaliger Red Arrow, wird sie mit einem Vortrag darüber inspirieren, wie ihn seine Zeit bei den Red Arrows das unaufhörliche Streben nach Perfektion gelehrt hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass eigentlich immer Verbesserungsbedarf besteht, sollten Sie sich diesen Vortrag nicht entgehen lassen. - Howard Blackith, Programmleiter NHS Procurement Transformation beim britischen Gesundheitsministerium, wird das NHS Procurement Transformation-Programm beschreiben, das in 4 Jahren Einsparungen von 2,4 Mrd. £ bringen wird und an dem 1,4 Mio. Gesundheitsdienstleister beteiligt sind. - Hash Ladha, Chief Operating Officer bei Oasis, wird Best-Practice-Führungsmodelle darlegen, mit denen er sein Unternehmen in einer preisgekrönte Initiative verwandelt hat.



Die Teilnehmer des Jaguar Land Rover 2017 fanden das Event "extrem nützlich, um durch offene Diskussionen mit Branchenkollegen Einblicke in Trends und Veränderungen zu erhalten. Ein 'Muss' für Prozess-Profis."



Mehr als 60 Branchenkenner werden über ihre Erfahrung mit Designdenken, Prozessarchitektur, Änderungsmanagement, Kultur und Digitalisierung und ihre Erfolge berichten. Bei den Hauptprogrammpunkten können Sie sich von Vordenkern großer Organisationen inspirieren lassen, darunter NHS, LEGO, Swarovski, OASIS & Warehouse, Goldman Sachs, BP, Warner Bros. und viele mehr.



Joel De Figueiredo, Senior Conference Director bei PEX Europe, sagte: "Die Stärkung der europäischen Community für Process Excellence war eine absolute Freude. Eigentlich ist es egal, welcher Branche man angehört, denn wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt -- Menschen. Wir bringen die Crème de la Crème zusammen, um bei einer viralen Konferenz über Strategie, Performance und Execution zu diskutieren, und ich kann es kaum erwarten, bis es wieder soweit ist."



Informationen zu PEX Europe



Bei der Process Excellence Europe kommen führende Vertreter aus den Bereichen Transformation, Process Excellence, Lean Six Sigma, Continuous Improvement und vielen weiteren zusammen, um zu lernen, sich auszutauschen und disruptive Fragen zu stellen, damit Sie Ihr Unternehmen auf einen langfristigen Erfolgsweg bringen können.



Nützliche Links:



https://www.opexweekeurope.com



https://www.opexweekeurope.com/agenda-mc



Weitere Informationen erhalten Sie beim PEX Europe Marketing-Team unter



Sophie.boyle@iqpc.co.uk oder telefonisch unter +44-0207-3689332



OTS: PEX Europe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129388 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129388.rss2