SOFTWARE AG SCHLIESST GESCHÄFTSJAHR 2017 MIT NEUEN REKORDEN AB

DGAP-News: Software AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis SOFTWARE AG SCHLIESST GESCHÄFTSJAHR 2017 MIT NEUEN REKORDEN AB 25.01.2018 / 06:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

SOFTWARE AG SCHLIESST GESCHÄFTSJAHR 2017 MIT NEUEN REKORDEN AB

- Digital Business Platform: Erfolgreichstes Quartal der Unternehmensgeschichte

- Adabas & Natural: Starkes Wachstum in Q4 - Profitabilität: Operative Ergebnismarge in Q4 auf neuem Rekordniveau

- Verbesserung aller wichtigen Steuerungsgrößen: Gesamtumsatz, Operatives Ergebnis, EBIT

- Beschleunigtes Cloud-Wachstum: Auftragseingang +110 Prozent, Umsatz +66 Prozent

- Ausblick 2018: Starkes Wachstum im Bereich IoT / Cloud erwartet

Darmstadt, 25. Januar 2018 - Die Software AG hat heute ihre Finanzkennzahlen (IFRS, vorläufig) für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2017 bekannt gegeben. Der Konzern verzeichnete im Wachstumsgeschäft Digital Business Platform das erfolgreichste Quartal der Unternehmensgeschichte: Sowohl bei den Lizenz- als auch bei den Wartungserlösen wurden neue Quartalsbestwerte erzielt. Neue strategische IoT-Partnerschaften mit internationalen Großkonzernen haben 2017 das Fundament für skalierbares und dynamisches Wachstum gelegt. Entsprechend wird die Software AG ab 2018 ihre IoT- / Cloud-Umsätze separat ausweisen. Auch im Datenbankgeschäft Adabas & Natural erreichten die Lizenzerlöse im vierten Quartal ein überdurchschnittliches Wachstum. Gleichzeitig gelang es der Software AG bei einem gestiegenen Gesamtumsatz auch ihre Profitabilität zu steigern. Die operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) erreichte im vierten Quartal einen neuen Rekordwert und legte um 250 Basispunkte auf 36,7 Prozent zu. Diese Resultate verdeutlichen die steigende Relevanz der Software AG im globalen IT-Markt und unterstreichen die zunehmende Bedeutung des Unternehmens bei strategischen IoT- und Industrie 4.0-Projekten, die die Basis für zukünftiges, profitables Wachstum schaffen.

"Durch unseren Vorstoß in die Bereiche Internet of Things und Industrie 4.0 haben wir 2017 damit begonnen, neue Marktanteile zu erschließen und erste Früchte dafür zu ernten. Diesen Kurs werden wir 2018 fortsetzen und unsere Marktposition ausbauen", sagt Karl-Heinz Streibich, Vorsitzender des Vorstandes der Software AG.

"Die Wachstumspotenziale im globalen IoT-Markt sind enorm. Daher haben wir unser Geschäft im IoT- / Cloud-Umfeld in einem separaten Geschäftsfeld gebündelt. Wir haben das Fundament für dynamisches, exponentielles Wachstum geschaffen und sind davon überzeugt, 2018 stärker als der Gesamtmarkt zu wachsen", sagt Finanzvorstand Arnd Zinnhardt.

Entwicklung im vierten Quartal 2017 (Wachstumsangaben in Prozent sind währungsbereinigt)

Der Geschäftsbereich Digital Business Platform (DBP) verzeichnete im abgelaufenen Quartal ein Rekordergebnis: Mit einem Umsatz von 144,7 Millionen Euro schloss die Software AG das erfolgreichste Quartal der Unternehmensgeschichte in der Digitalsparte ab - eine Steigerung von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Lizenzumsatz stieg ebenfalls um 6 Prozent auf insgesamt 77,8 Millionen Euro. Die Wartungserlöse beliefen sich im vierten Quartal auf 66,9 (Vj. 66,3) Millionen Euro und lagen damit ebenfalls 6 Prozent über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig gelang es der Software AG den Umsatz ihres Cloud-Geschäfts um rund 66 Prozent zu steigern - der Auftragseingang verbesserte sich sogar um 110 Prozent.

Das Datenbankgeschäft Adabas & Natural (A&N) erzielte im letzten Quartal 2017 ein Wachstum von 14 Prozent auf 74,6 (Vj. 69,5) Millionen Euro. Gleichzeitig erreichten die Wartungsumsätze 36,8 Millionen Euro. Die positive Entwicklung unterstreicht die Stabilität des Geschäfts und die Loyalität der A&N-Kundenbasis. Einen weiteren stabilisierenden Beitrag leistete das Innovationsprogramm "Adabas & Natural 2050+", das den Support der Kundenbasis über das Jahr 2050 hinaus gewährleistet. Mit diesem Programm trägt die Software AG langfristig zum Schutz der Investitionen ihrer Kunden und aktiv zur Modernisierung deren IT-Landschaften bei.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Consulting lag im vierten Quartal mit 49,2 (Vj. 50,0) Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

In derselben Berichtsperiode erhöhte sich der Gesamtumsatz auf 268,4 (Vj. 263,9) Millionen Euro, ein Anstieg von 7 Prozent. Im gleichen Zeitraum konnte der Konzern auch den Lizenzumsatz steigern - hier erzielte die Software AG ein Wachstum von 14 Prozent auf 115,3 (Vj. 107,5) Millionen Euro. Der Wartungsumsatz lag mit 103,7 Millionen Euro rund 2 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Entwicklung im Gesamtjahr 2017 (Wachstumsangaben in Prozent sind währungsbereinigt)

Im Geschäftsjahr 2017 entwickelte sich die Digitalsparte Digital Business Platform positiv und erzielte ein Wachstum von 5 Prozent auf 455,4 (Vj. 441,4) Millionen Euro.

Das Datenbanksegment Adabas & Natural (A&N) verzeichnete 2017 einen Umsatz von 223,7 (Vj. 234,6) Millionen Euro und lag damit im mittleren Bereich des Erwartungskorridors für das Gesamtjahr 2017.

Der Geschäftsbereich Consulting entwickelte sich ebenfalls positiv und erreichte mit einem Wachstum von 2 Prozent einen Umsatz von 199,9 (Vj. 195,9) Millionen Euro.

Die Software AG lag mit einem Gesamtumsatz von 879,0 (Vj. 871,8) Millionen Euro und einem Wachstum von 2 Prozent leicht über Vorjahresniveau. Mit 421,6 (Vj. 412,2) Millionen Euro verzeichnete die Wartungserlöse einen Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Lizenzumsatz des Unternehmens erreichte mit 256,7 (Vj. 263,0) Millionen Euro das Vorjahresniveau.

Ergebnisentwicklung

Das operative Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) verbesserte sich im Geschäftsjahr 2017 um 3 Prozent auf 279,5 (Vj. 272,0) Millionen Euro. Entsprechend kletterte die operative Ergebnismarge um 60 Basispunkte auf 31,8 (Vj. 31,2) Prozent und markierte einen neuen Rekord in der Unternehmensgeschichte. Der Wert lag in der oberen Hälfte des im Jahresverlauf angehobenen Zielkorridors. Der Gewinn des Unternehmens vor Zinsen und allen Steuern, EBIT, stieg 2017 um 4 Prozent auf 222,8 (Vj. 213,9) Millionen Euro.

Der Free Cashflow betrug 2017 insgesamt 161,9 (Vj. 187,0) Millionen Euro - dies entspricht einem Anteil von mehr als 18 Prozent des erzielten Umsatzes.

Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die Software AG 4.596 (Vj. 4.471) Mitarbeiter (umgerechnet in Vollzeitstellen), davon 1.935 (Vj. 1.914) in Consulting und Services, 862 (Vj. 842) in Vertrieb und Marketing, 1.176 (Vj. 1.110) in Forschung und Entwicklung sowie 623 (Vj. 605) in der Verwaltung.

Ausblick 2018

Auf Basis der Finanzergebnisse 2017 und der aktuellen Geschäftsentwicklung rechnet die Software AG im Jahr 2018 im Geschäftsbereich Digital Business Platform, ohne IoT/Cloud, mit einem währungsbereinigten Anstieg von +3 und +7 Prozent. Aufgrund der starken Nachfrage nach Technologien der Software AG in den Bereichen IoT und Industrie 4.0 erwartet der Konzern für seine IoT/Cloud Umsätze ein währungsbereinigtes Wachstum von +70 bis +100 Prozent. Für das Geschäftssegment Adabas & Natural rechnet die Software AG mit einem währungsbereinigten Rückgang zwischen -2 und -6 Prozent im Vorjahresvergleich. Im Geschäftsjahr 2018 wird zudem eine operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) zwischen 30 und 32 Prozent und eine Steigerung des Ergebnisses pro Aktie (EPS, Non-IFRS) zwischen +5 und +15 Prozent erwartet.

Ausblick Gesamtjahr 2018 Derzeitige Künftige GJ Ausblick

Berichterstattung Berichterstattung 2018 (Stand:25. GJ 2017 (in Mio. GJ 2017 (in Mio. Januar 2018)

EUR) EUR) Digital 455,4 455,4 N/A Business Platform DBP ohne IoT / N/A 440,5 +3% bis +7%* Cloud IoT / Cloud N/A 14,9 +70% bis +100%* Adabas & 223,7 223,7 -6% bis -2%* Natural Operative 31,8% 31,8% 30% bis 32% Ergebnismarge (EBITA Non-IFRS)** Ergebnis pro EUR2,38 EUR2,38 +5% bis +15% Aktie (EPS Non-IFRS)*** * Währungsbereinigt

** Vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS Ergebnis Reporting) *** Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert/gemäß IAS 33.19): GJ 2017: 74,6 Mio. / GJ 2018: 74,0 Mio.; basierend auf der neuen US-Steuerreform und einem EUR/$ Wechselkurs von 1/1,18

Eine Telefonkonferenz für Finanzanalysten, Investoren und Medienvertreter findet am Donnerstag, den 25. Januar 2018 um 09:30 Uhr MESZ (08:30 Uhr BST) statt. Lokale Einwahlnummern für Deutschland: +49 69 566 03 7000; Großbritannien +44 203 059 5869 und USA: +1 760 294 1674. Die Präsentation zur Telefonkonferenz wird ab 07:00 Uhr MESZ auf der Unternehmenswebseite unter www.SoftwareAG.com/investoren zur Verfügung stehen.

Konzerndaten im Überblick

4. Quartal 2017 (IFRS, nicht testiert) - Kennzahlen zum 25. Januar 2018 in Mio. EUR (soweit nicht anders Q4/20- Q4/20- +/- +/- in % vermerkt) 17 16 in % währungsberei- nigt Umsatz 268,4 263,9 +2 +7 Geschäftsbereich DBP 144,7 144,4 0 +6 Lizenzen 77,8 78,1 0 +6 Wartungen 66,9 66,3 +1 +6 Geschäftsbereich A&N 74,6 69,5 +7 +14 Lizenzen 37,6 29,4 +28 +37 Wartungen 36,8 39,9 -8 -3 Geschäftsbereich Consulting 49,2 50,0 -2 +1 EBIT (IFRS) 82,7 75,1 +10 Operatives Ergebnis EBITA 98,4 90,2 +9 (Non-IFRS) in % vom Umsatz 36,7% 34,2% Nettoergebnis (Non-IFRS) 56,7 61,1 -7

Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)* EUR0,- EUR0,- -4

77 80 Free Cashflow 40,6 41,6 -2

* Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) Q4 2017: 74,0 Mio. / Q4 2016: 76,2 Mio.

Geschäftsjahr 2017 (IFRS, nicht testiert) - Kennzahlen zum 25. Januar 2018 in Mio. EUR (soweit nicht anders 2017 2016 +/- +/- in % vermerkt) in % währungsberei- nigt Umsatz 879,0 871,8 +1 +2 Geschäftsbereich DBP 455,4 441,4 +3 +5 Lizenzen 186,9 186,3 0 +3 Wartungen 268,5 255,1 +5 +6 Geschäftsbereich A&N 223,7 234,6 -5 -4 Lizenzen 69,9 76,8 -9 -6 Wartungen 153,1 157,1 -3 -3 Geschäftsbereich Consulting 199,9 195,9 +2 +2 EBIT (IFRS) 222,8 213,9 +4

Operatives Ergebnis EBITA (Non-IFRS) 279,5 272,0 +3

in % vom Umsatz 31,8% 31,2% Nettoergebnis (Non-IFRS) 177,3 180,4 -2 Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)* EUR2,- EUR2,- 0 38 37 Free Cashflow 161,9 187,0 -13

* Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) FY 2017: 74,6 Mio. / FY 2016: 76,2 Mio.

###

Über Software AG

Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.softwareag.com.

Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | Deutschland

Ausführliche Presse-Informationen zur Software AG sowie eine Bild- und Multimedia-Datenbank finden Sie online unter: www.softwareag.com/press

Folgen Sie uns auf Twitter: Software AG Germany | Software AG Global

Kontakt:

Byung-Hun Park <[1]byung-hun.park@softwareag.com>

Senior Vice President Global Corporate Communications Tel: +49 (0) 6151 92 2070 M: +49 (0) 151 64 911 317 1. mailto:byung-hun.park@softwareag.com

25.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Software AG Uhlandstraße 12 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 92-1900 Fax: +49 (0)6151 92-34 1899

E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com

Internet: www.softwareag.com ISIN: DE000A2GS401 WKN: A2GS40 Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

648235 25.01.2018

ISIN DE000A2GS401

AXC0034 2018-01-25/06:56