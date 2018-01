=== *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 4Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt 07:30 DE/Zooplus AG, Jahresumsatz, München *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,8 Punkte *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember *** 08:00 GB/Sky plc, Ergebnis 1H, Isleworth *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q, London *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 117,0 zuvor: 117,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 125,3 zuvor: 125,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 109,2 zuvor: 109,5 *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:00 DE/Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems, PK zu "Deutsche Windenergie an Land - Jahresstatistik 2017", Berlin *** 12:00 US/Praxair Inc, Ergebnis 4Q, Danbury *** 13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 237.000 zuvor: 220.000 *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: +0,4 Punkte zuvor: +0,1 Punkte *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -7,2% gg Vm zuvor: +17,5% gg Vm *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis, Paris 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:06 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara *** - CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung Jahrestreffen (bis 26.1.), u.a. Reden von EU-Kommissionspräsident Juncker (11:00) und Großbritanniens Premierministerin May (14:00), Davos ===

