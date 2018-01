25.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Andritz (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Andritz AG wurde am 23. Jänner 2018 informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von BlackRock, Inc., Wilmington, USA Anteile an der an der Wiener Börsenotierten Andritz AG besitzen. Per 22. Jänner 2018 wurden insgesamt 4,01 Prozent des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien an der Andritz AG gehalten. In der letzten Meldung waren es noch 3,99 Prozent. Company im Artikel Andritz Mitglied in der BSN Peer-Group Zykliker Österreich Show latest...

