DEUTSCHLAND: - RALLY AUSGEBREMST - Der Handel am deutschen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag ganz im Zeichen des unvermindert steigenden Euro und der EZB-Sitzung stehen. Der Euro ist am Morgen in der Spitze auf 1,2449 US-Dollar geklettert - einen weiteren Höchststand seit mehr als drei Jahren. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 13 418 Punkten quasi unverändert zum Xetra-Schluss vom Vortag. Börsianer rechnen aber mit weiter abbröckelnden Kursen.

USA: - SCHWACHE NASDAQ - Deutliche Verluste bei Chip-Aktien haben die Partylaune an der Wall Street am Mittwoch ein wenig getrübt. Gerade US-Techwerte waren in den vergangenen Monaten besonders stark gelaufen. Insgesamt zeigte die Berichtssaison der Unternehmen zur Wochenmitte einmal mehr Licht und Schatten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel nach einem anfänglichen Sprung auf ein Rekordhoch vorübergehend ins Minus. Letztendlich schloss er aber mit einem kleinen Plus.

ASIEN: - GEWINNMITNAHMEN - Nach dem Rutsch vom Mittwoch zurück unter die Schwelle von 24 000 Punkten kam es im japanischen Nikkei zu weiteren Gewinnmitnahmen. Auch die Rally im Hongkonger Hang Seng und dem CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China wurde zunächst ausgebremst.

DAX 13.414.74 -1.07% XDAX 13.432.16 -1.00% EuroSTOXX 50 3.643.22 -0.79% Stoxx50 3.260.54 -0.44% DJIA 26.252.12 0.16% S&P 500 2.837.54 -0.06% NASDAQ 100 6.919.35 -0.63% Nikkei 225 23.669,49 -1,1%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - EZB IM FOKUS - Mit großer Spannung warten die Anleger auf Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi. Der bärenstarke Euro, der am Vortag die Aktienkurse belastet hatte, sorgt für verminderten Preisdruck im Euroraum. Hierauf dürften diejenigen EZB-Ratsmitglieder verweisen, die für eine weiterhin lockere Geldpolitik votieren.

Bund-Future Schlusskurs 160.55 -0.17% Bund-Future Settlement 160.40 0.09%

DEVISEN: - RALLY GEHT WEITER - Der Euro setzte am Morgen seinen jüngsten Höhenflug fort und erklomm mit 1,2459 US-Dollar auf einen weiteren Höchststand seit Dezember 2014. Jüngster Kurstreiber war die protektionistische Politik unter US-Präsident Donald Trump. "Trump trampelt auf dem Dollar herum", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Die aktuelle Euro-Stärke wird aber auch ein Stück weit durch Spekulationen begründet, wonach die EZB im Rahmen ihrer heutigen Zinssitzung Hinweise auf eine schnellere Abkehr von ihrer extrem lockeren Geldpolitik geben könnte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,2352 (Dienstag: 1,2249) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8096 (0,8164) Euro gekostet.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1.2445 0.38% USD/Yen 108.85 -0.26% Euro/Yen 135.47 0.11%

ROHÖL - AKTUELLE KURSE - Brent (März-Lieferung) 70.96 0.21 USD WTI (März-Lieferung) 66.26 0.34 USD

