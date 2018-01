HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Börse mit "Hold" und einem Kursziel von 109 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der neue Unternehmenschef Theodor Weimer stehe vor denselben Herausforderungen wie sein Vorgänger, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dazu gehörten eine zu große Abhängigkeit von einer nur kleinen Zahl von Derivate-Produkten, kulturelle Barrieren, die ein Wachstum aus eigener Kraft durch Innovationen behinderten, und eine Kapitalstruktur, die ein Wachstum durch Zukäufe erschwere. Kurzfristig hänge das Gewinnwachstum von einer zyklischen Geschäftserholung und den Nettozinserträgen ab, was die Aktie schon einpreise und worauf das Management keinen Einfluss habe./gl/ajx

Datum der Analyse: 24.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005810055

AXC0050 2018-01-25/08:04