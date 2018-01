25.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Baader Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach der jüngsten Semperit -Aussendung, in der angekündigt wurde, dass der Restrukturierungsproszess noch andauern wird, dennoch ihre Kaufempfehlung. Das Kursziel liegt bei 30 Euro. Die Analysten heben in ihrem Update vor allen Dingen die wertvollen Assets der Company hervor, die in Summe mehr als der aktuelle Marktwert ausmachen würden, so die Baader-Experten. Die Analysten gehen auch davon aus, dass die Handschuh-Fabrik in Malaysia mittelfristig...

