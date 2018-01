Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Optimismus der deutschen Verbraucher ist zu Beginn des Jahres 2018 entgegen den Erwartungen weiter gestiegen. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Februar 2018 einen Anstieg beim Konsumklimaindex auf 11,0 von 10,8 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten hingegen lediglich mit einem unveränderten Wert gerechnet.

Die GfK betonte, sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung hätten im Januar zugelegt. "Die Verbraucher in Deutschland starten überaus optimistisch in das Jahr 2018", konstatierte GfK-Experte Rolf Bürkl. "Sie sehen die deutsche Wirtschaft klar in einer Hochkonjunktur."

Entsprechend habe die Konjunkturerwartung spürbar zugelegt und sei auf ein neues Siebenjahreshoch geklettert. "Die Konjunkturaussichten der Verbraucher kennen momentan offenbar nur eine Richtung - nach oben", meinte Bürkl. Der Indikator habe im Januar zum dritten Mal in Folge zugelegt und betrage nun 54,4 Punkte. Das ist laut GfK ein Plus gegenüber dem Vormonat von 9,2 Zählern und der höchste Stand seit Februar 2011.

Nach Einschätzung der Konsumenten laufe der deutsche Konjunkturmotor "derzeit sehr rund und mit hoher Drehzahl" - und dies solle aus Sicht der Verbraucher auch in diesem Jahr so weitergehen. Begründen lässt sich diese Euphorie nach Ansicht der Konsumforscher vor allem mit der anhaltend exzellenten Arbeitsmarktlage, die sich in diesem Jahr sogar noch weiter verbessern solle. Steigende Beschäftigung, sinkende Arbeitslosigkeit und eine überaus hohe Anzahl an offenen Stellen sorgten für Optimismus.

"Möglicherweise hat aber auch die Aufnahme von Sondierungsgesprächen zur Fortsetzung der großen Koalition für zusätzlichen Schub bei den Konjunkturaussichten gesorgt", meinte Bürkl.

"Exzellente Grundlage für erfolgreiches Konsumjahr"

Die Einkommenserwartung habe mit einem Plus von 2,5 Zählern auf 56,8 Punkte nach spürbaren Zuwächsen im Vormonat nun "vergleichsweise moderat" zugelegt. Auch die Anschaffungsneigung habe nach zwei leichten Rückgängen in Folge wieder gewonnen. Mit einem Plus von 3,3 Zählern sei der Indikator auf ein Niveau von 60,4 Punkten geklettert, das er zuletzt im Mai 2015 übertroffen habe.

Die auf Hochtouren laufende Konjunktur ist laut GfK die zentrale Stütze des derzeitigen Einkommensoptimismus. Im Schlepptau steigender Konjunktur- und Einkommensaussichten verbessere auch die Konsumneigung ihr ohnehin schon sehr hohes Niveau. Der geglückte Jahresauftakt könnte "auch wegweisend für den Einzelhandel sein" - wobei die Latte sehr hoch hänge.

Bürkl betonte, insgesamt lege der gute Jahresstart beim Konsumklima "eine exzellente Grundlage für ein erfolgreiches Konsumjahr 2018". Auch 2017 könne nach den bislang vorliegenden Daten als ein überaus gutes Jahr für den privaten Verbrauch bezeichnet werden. Dennoch blieben Risiken. Vor allem die US-Handelspolitik mit drohenden protektionistischen Tendenzen sowie die nur schleppend vorankommenden Brexit-Verhandlungen könnten das Konsumklima eintrüben.

Zudem sollten nach der Überzeugung der Konsumforscher die Verhandlungen zur Bildung einer Regierung in Deutschland "zeitnah" erfolgreich beendet werden. "Eine steigende Verunsicherung würde die Konsumkonjunktur beeinträchtigen", warnten sie.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2018 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.