SFC Energy AG: HPE Pro Institutional Fund B.V. und zwei deutsche Family Offices üben Wandelanleihe aus

Brunnthal/München, 25. Januar 2018 - Der Vorstand der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungsanlagen auf Basis von Brennstoffzellen, hatte aufgrund der von der Hauptversammlung der SFC Energy AG am 7. Mai 2015 erteilten Ermächtigung im Zeitraum Dezember 2015 bis März 2016 Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 3.300.000,00 an drei Investoren ausgegeben. Diese Wandelteilschuldverschreibungen wurden mit 4,0 % p.a. verzinst. Der Ausgabepreis war auf 90,0 % des Nennbetrages festgelegt worden. Die Wandelteilschuldverschreibungen enthielten ein Wandlungsrecht in Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie zu einem Wandlungspreis von EUR 6,10.

Im Dezember 2017 und Januar 2018 wurde das Wandlungsrecht durch den HPE PRO Institutional Fund B.V. und zwei deutsche Family Offices für einen Nennbetrag von EUR 3.300.000,00 nunmehr ausgeübt. Durch die Ausübung der Wandelanleihe hat sich das Grundkapital der SFC Energy AG von EUR 9.208.676,00 um EUR 540.936,00 auf EUR 9.749.612,00 erhöht. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft steigt entsprechend auf 9.749.612 Stück.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG, kommentiert: "Durch die Ausübung der Wandelanleihe reduziert SFC Energy ihre Verbindlichkeiten, damit verbundene Finanzierungskosten und verbessert das Bilanzbild. Das Vertrauen in die Perspektiven von SFC, welches HPE - als unser größter Aktionär - und zwei Family Offices durch die Wandlung zum Ausdruck bringen, freut uns sehr".

Zu SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 38.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578).

