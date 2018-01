Die Commerzbank hat Zooplus nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Trotz kräftiger Investitionen in der zweiten Jahreshälfte, habe der Umsatz des Online-Tierbedarfshändlers im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal nur leicht zugelegt, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er moderat unter der Konsensschätzung gelegen. Das Management habe zudem signalisiert, dass eine Margensteigerung 2018 unwahrscheinlich sei./ck/jha/ Datum der Analyse: 25.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0025 2018-01-25/10:15

ISIN: DE0005111702