Barick Gold Corp. meldete gestern, dass das Unternehmen eine Zeichnungsvereinbarung mit Royal Road Minerals Ltd. getroffen hat. Demnach wird Barrick im Rahmen einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung 9.875.876 Aktien von Royal Road zum Preis von je 0,16 $ je Aktie erwerben bzw. insgesamt rund 1,58 Mio. $ in Royal Road investieren. Die Transaktion soll am 9. Februar 2018 abgeschlossen werden.



Im Anschluss an den Aktienkauf wird Barrick insgesamt 20.980.276 Stammaktien von Royal Road halten und damit einen Anteil von 12,5% am gesamten Aktienkapital des Unternehmens besitzen. Barrick behält sich vor, künftig zusätzliche Aktien oder andere Wertpapiere von Royal Road zu erwerben oder die derzeitigen Bestände wieder zu verkaufen.



Royal Road Minerals plant bis zum Abschluss der Transaktion ebenfalls den Abschluss einer Kapitalaufnahme, bei der das Unternehmen weitere 21.374.124 Stammaktien zum Preis von je 0,16 $ ausgeben wird. Der Erlös aus beiden Transaktionen wird sich auf insgesamt 5 Mio. C$ belaufen.



