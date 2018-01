IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One schließt endgültiges Abkommen zum Erwerb von 40 % von Finzat

Block One schließt endgültiges Abkommen zum Erwerb von 40 % von Finzat

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN DIE US-AMERIKANISCHENNACHRICHTENDIENSTE ODER DIE VERBREITUNG IN DEN USA BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, Kanada - 25. Januar 2018 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), ein Investment-Emittent mit Fokus auf den aufstrebenden digitalen Währungs- und Blockchain-Märkten, gibt bekannt, dass es ein endgültiges Abkommen mit Finzat Block LLC (Finzat) über den Erwerb von 40 % des New Yorker Blockchain-Unternehmens für den US-Baufinanzierungsmarkt geschlossen hat. Das Unternehmen hat Finzat gemäß der Konditionen des endgültigen Abkommens den Betrag von 600.000 US-$ gezahlt.

Als Anreiz und um die aktuelle Geschäftsentwicklung von Finzat anzukurbeln, hat Block One eine zusätzliche Barzahlung an Finzat bei Erreichen bestimmter Meilensteine in Aussicht gestellt sowie bestimmten Geschäftsleitungsmitgliedern die Option auf den Erwerb von 6 % von Block Ones Eigentum, wenn Finzat eine von Block One genehmigte Finanzierung abschließt, wie beispielsweise ein Initial Coin Offering.

Wir freuen uns, dass unsere Investition in Finzat abgeschlossen wurde, und sind noch immer vom Team und den unerschütterlichen Fortschritten beeindruckt, die es gemacht hat, als das Konzept ins Prototypenstadium geführt wurde und bereits das frühe Entwicklungsstadium begann, während gleichzeitig mit wichtigen Akteuren auf dem US-Baufinanzierungsmarkt Kontakt aufgenommen wurde, sagte David Berg, CEO von Block One.

Finzats Geschäftsidee ist die Rationalisierung und Digitalisierung des rund 10 Billionen US-Dollar starken US-Baufinanzierungsmarkts mithilfe von innovativen Blockchain-Anwendungen zur Schaffung eines Systems, das Simpel, Auditfähig, Fehlertolerant und Effizient (SAFE) ist.

Als wir Finzat gründeten, hatten wir ein umfassendes Verständnis des US-Baufinanzierungsmarkts und der innewohnenden Mühen, die viele Marktteilnehmer haben. Vom ersten Tag an war es unser Ziel, eine einzige Lösung anzubieten, die die Schwächen bestehender Systeme eliminiert, und gleichzeitig ein Geschäft mit einer sehr klaren Monetarisierungsstrategie aufzubauen. Wir freuen uns über das Feedback, das wir von Branchenteilnehmern und potenziellen Partnern bekommen haben. Durch die Investition von Block One können wir uns einen Technologiepartner suchen, uns mit weiteren Geschäftsinteressenten in Verbindung setzen und in naher Zukunft neue Ergebnisse vorstellen, meinte Gnanesh Coomaraswamy, Gründer von Finzat.

Finzats Blockchainsystem möchte unzählige Probleme des US-Baufinanzierungsmarktes lösen, und zwar: Transaktionsnachverfolgung, Compliance, Auditierung und Sicherheit. Zurzeit geht man davon aus, dass der Compliance-Nachweis nicht adäquat gemessen oder korrekt gesichert wird. Bestehende Systeme sind nicht darauf ausgelegt, Daten, Dokumente, Regeln oder Entscheidungen zu sichern oder aktuelle oder vergangene Darlehens-Performance-Metriken zu speichern. Herkömmliche Audit-Protokolle versuchen, Qualitätskontrollstandards zu gewährleisten, indem eine Teilmenge eines viel größeren Kollektivs einzelner Darlehensbestände abgefragt wird. Die Schwächen dieser Vorgehensweise können Darlehensgeber und Loan Servicer vor teure und zeitaufwendige Probleme, wie Geldstrafen und Darlehensrückkaufverpflichtungen, stellen. Außerdem weist das aktuelle System verschiedene Sicherheitslücken auf und muss auf Drittquellen vertrauen, um sensible Daten zu sammeln und zu sichern.

Das System von Finzat soll alle Darlehensinformationen zu jedem Entscheidungszeitpunkt permanent speichern, wodurch am Back-End keine Nachweise neu erstellt werden müssen. Der Bedarf nach einem solchen System bestätigt sich durch strengere und stärker standardisierte Compliance-Regeln, die schrittweise eingeführt werden, während sich auf dem Baudarlehensmarkt der papierlose Darlehensprozess etabliert. Finzat entwickelt neue Protokolle, um das Risiko von Verletzungen der Datensicherheit zu eliminieren und effizientere Audits zu ermöglichen, damit Marktteilnehmer, einschließlich ursprüngliche Inhaber, Aggregatoren und Investoren, nicht auf kosten- und zeitintensive Abhilfemaßnahmen zurückgreifen müssen. Finzat arbeitet daran, einen einzigen, umfassenden, sicheren und unabänderlichen Dokumentenkatalog zur Verfügung zu stellen, um die Kosten für Dokumentenzusammenstellung und -speicherung deutlich zu reduzieren.

Für weitere Informationen über Block One besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.blockonecap.com.

FÜR DAS BOARD:

David Berg Chief Executive Officer & Director BLOCK ONE CAPITAL INC. 1000 - 925 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3L2

DIE TSX VENTURE EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seines Geschäftes und des wirtschaftlichen Umfeldes, in dem es aktiv ist, basieren. Obwohl Block One der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher könnten sich die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, weshalb sich die Leser nicht auf solche Aussagen verlassen sollten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, beinhalten die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu annehmbaren Bedingungen, die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, einschließlich der allgemeinen Akzeptanz von Blockchain-Technologien, Risiken in Zusammenhang mit behördlichen Änderungen, die rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Material und Geräten, Unfälle oder Geräteausfälle sowie unversicherte Risiken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Nähere Informationen erhalten Sie über: Block One Capital Inc.

Büro: 760-989-2202; E-Mail: info@blockonecap.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42215 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42215&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09367 W1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA09367W1077

AXC0094 2018-01-25/10:27