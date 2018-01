HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Symrise mit "Buy" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen habe eine gute Marktposition inne mit einem Anteil von 12 Prozent in einem stark konsolidierten Markt, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen zähle damit zu den vier größten im Duft- und Aromastoffgeschäft. Mit der Übernahme der Diana Group habe sich Symrise zudem von den unmittelbaren Kontrahenten Givaudan, IFF und Firmenich abgesetzt./bek/gl

Datum der Analyse: 25.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000SYM9999

AXC0103 2018-01-25/10:59