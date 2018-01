Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Sixt von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 83 auf 86 Euro angehoben. Die in der Presse kolportierte Spekulation über eine Fusion des Carsharing-Geschäfts von Sixt mit dem Rivalen Car2Go sei keine Überraschung, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten des Autovermieters für die nächsten Jahre seien nach wie vor stark, aber die Aktie sei nach dem hohen Kurszuwachs der vergangenen sechs Monate zunehmend fair bewertet./ajx/gl Datum der Analyse: 25.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0036 2018-01-25/11:37

ISIN: DE0007231326