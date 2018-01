International Business Machines (WKN:851399) kündigte Anfang des Monats einen überraschenden Führungswechsel an, nur eine Woche bevor es seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab. Martin Schroeter trat als CFO zurück und übernahm eine neue Funktion als Senior Vice President Global Markets. Der IBM-Veteran James Kavanaugh, der zuvor für die Transformationsbemühungen von IBM verantwortlich war, stieg in die Position des CFO auf.



Die Telefonkonferenz zum vierten Quartal war Kavanaughs erste Chance in seiner neuen Funktion, den Analysten und Investoren zu erklären, wie sich die Umstrukturierungen von IBM entwickelt haben. Hier sind drei wichtige Zitate des neuen CFO.

Der Wechselkurs hilft endlich

Rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...