Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Freenet von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Strukturelle Risiken bestünden fort, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Bewertungsniveau der Aktie des Telekomunternehmens bleibe die Aktie zwar attraktiv, doch er sehe Risiken durch Margendruck im Mobilfunkbereich und mit Blick auf die Kündigungsquote im TV-Bereich. Der Experte strich die Papiere aber von seiner Liste der am wenigsten bevorzugten Telekomwerte und ersetzte sie durch die Papiere von Telefonica Deutschland./ck/mis Datum der Analyse: 24.01.2018

ISIN: DE000A0Z2ZZ5