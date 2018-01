Number One Handelsvolumen https://boerse-social.com/numberone/2017 Die Number One beim Handelsvolumen ist im 4. Award-Jahr zum 4. Mal die Erste Group. Auch 2017 gelang dies mit großem Abstand, aber trotzdem nicht mehr ganz mit der Dominanz des Vorjahres. Mit 11,0 Mrd. Euro Volumen lag die Erste einerseits um 0,4 Mrd. unter ihrem Wert aus dem Vorjahr und auch nicht mehr wie 2016 um 5,4 Mrd. vor der Nr. 2 OMV, sondern nur noch um 2,0 Mrd. vor dem Öltitel, der Anfang Dezember seinen 30. Geburtstag an der Wiener Börse feierte. Der Anteil am Gesamtkuchen der Großbank fiel von 20 auf rund 16 Prozent. Immerhin: Es gelang der Erste Group nun drei Jahre in Folge, Jahres-Handelsvolumina im zweistelligen Milliardenbereich einzufahren, 2015 war das Überspringen erst am...

