Das Analysehaus Independent Research hat Porsche SE nach dem deutlichen Kursanstieg von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 82 auf 83 Euro angehoben. Analyst Sven Diermeier bewertete die Absatzzahlen der Beteiligung Volkswagen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber als sehr solide. Das Kursziel passte er an deren gestiegene Bewertung an./ck/ag Datum der Analyse: 25.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0056 2018-01-25/13:29

ISIN: DE000PAH0038