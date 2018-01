Die Baader Bank hat das Kursziel für ABB vor den am 8. Februar erwarteten Geschäftszahlen von 23,50 auf 28,00 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe nun sein Bewertungsmodell für den Automatisierungstechnik-Konzern aktualisiert und dabei die jüngsten Währungstrends berücksichtigt, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die geplante Übernahme von GE Industrial Solutions und die Vorbereitung des Ausstiegs aus dem EPC-Geschäft (Konstruktion, Beschaffung und Bau) dürften positiv wirken./ck/gl Datum der Analyse: 24.01.2018

AFA0060 2018-01-25/13:39

ISIN: CH0012221716