Trotz der jüngsten Korrektur hat der Krypto-Währungsmarkt Dinge getan, die die Investoren noch nie zuvor gesehen haben. Über einen Zeitraum von 53 Wochen zwischen Anfang 2017 und der ersten Januarwoche 2018 explodierte der Gesamtwert aller digitalen Währungen von 17,7 Mrd. auf 835 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 4.500 % entspricht. Keine einzelne Anlageklasse hat in so kurzer Zeit jemals solche Gewinne erzielt.

Warum Bitcoin die wertvollste Kryptowährung der Welt bleibt

Bitcoin, die weltweit beliebteste virtuelle Währung und die größte Krypto-Währung nach Marktkapitalisierung, führt das Feld an. Die Faszination von Bitcoin beruht auf dem Vorteil, dass Bitcoin die erste ...

