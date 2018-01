Lieber Leser,

die Aurora Cannabis Aktie profitiert derzeit von der Aussicht auf die Legalisierung von Cannabis in Kanada zu freien Verwendung. Da das Unternehmen bereits Cannabis, im Gegensatz zu anderen Anbietern, auf biologische Weise für den medizinischen Gebrauch kultiviert, hoffen Investoren auf eine Art First-Mover Vorteil für Aurora Cannabis, sollte der Verkauf ab Mitte 2018 in dem Land tatsächlich legalisiert werden. Die Aktie verzeichnete in den vergangenen vier Monaten einen ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...