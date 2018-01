Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft mit Blick auf die Spiele-Sparte Microsoft Studios von 95 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kurzfristig werde es wohl Begeisterung geben über die gesunde Dynamik bei Xbox One X, wichtiger aber sei der Wandel hin zu einem Software-Abonnentenmodell, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das ermögliche ein verbessertes Umsatzwachstum sowie vorhersehbare und auch höhere Margen./ck/ajx Datum der Analyse: 25.01.2018

AFA0087 2018-01-25/15:56

ISIN: US5949181045