FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELECTRO PO.SYS.(WI) EO-20 8XE FR0012650166
AB/FROM ONWARDS 25.01.2018 16:15 CET
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ELECTRO PO.SYS.(WI) EO-20 8XE FR0012650166
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