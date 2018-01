Tagesausblick für 26.1.: DAX - nach Einbruch stabil. Linde und Biotechs im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die EZB setzt ihren geldpolitischen Kurs wie erwartet unverändert fort. Eine Erhöhung der Leitzinsen erwartet EZB-Chef Mario Draghi in diesem Jahr aus heutiger Sicht nicht. Angesichts des Anstiegs des Euro/US-Dollar-Wechselkursanstiegs zeigte sich Draghi zwar besorgt. Kündigte jedoch keine Gegenmaßnahmen an. Daraufhin schob sich der Eur0/US-Dollar-Kurs zeitweise über 1,25 US-Dollar. Ein starker Euro könnte die exportabhängigen Unternehmen ausbremsen. Diese Sorge drückte schließlich erneut auf die deutschen Aktienbarometer. Dass der ifo-Geschäftsklimaindex überraschend stark auf 117,6 Punkte zulegte wurde von den Investoren heute ebenso ignoriert wie die erneut festen Kurse an der Wall Street.

Gegen den Trend legten ein großer Teil der Finanztitel zu. Sie profitierten vom erneuten Anstieg der Anleiherenditen und sorgten dafür, dass der EuroStoxx Banks sowie die finanzlastigen Aktienbarometer IBEX 35 und FTSE MIB ins Plus gingen. "Nie in ein fallendes Messer greifen" lautet eine berühmte Börsenweisheit. Auf Stundenbasis zeigt der DAX jedoch erste Indizien einer Stabilisierung.

Morgen stehen wichtige Wirtschaftszahlen aus den USA und charttechnische Marken beim DAX im Fokus.

Trader und Anleger aufgepasst.

Unternehmen im Fokus

Vor allem exportabhängige Unternehmen aus dem Automobil-, Industrie- und Konsumgüterbereich wie Adidas, Beiersdorf, BMW, Deutsche Post, Henkel und VW (Vz.) kamen heute nach dem Anstieg des Euro/US-Dollar-Kurses unter Druck. In der zweiten Reihe zeigte sich heute große Bewegungen im Biotechsektor. Während die Aktie von Evotec deutlich zulegte, gab das Papier von Medigene einen Teil der zuletzt erzielten Gewinne wieder ab. Die Aktie von Evotec erreichte heute mit rund EUR 15 die Oberkante des seit Anfang Dezember 2017 gebildeten aufsteigenden Dreiecks. Ein schwacher Ausblick auf die Gewinnmargen sorgte bei Software AG für einen kräftigen Abschlag. Die Aktie von Linde profitierte derweil von guten Zahlen (ohne Sondereffekte) des Fusionspartners Praxair.

Wirtschaftsdaten

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Dezember

USA - BIP Q4, erste Schätzung

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.310/13.410/13.470/13.530/13.600/13.670 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.140/13.275 Punkte

Nach einem moderaten Verlauf am Vormittag sackte der DAX am Nachmittag zeitweise auf 13.240 Punkte ab. Auf Stundenbasis hat sich der Index zum Handelsschluss bei rund 13.275 Punkten stabilisiert. Das Reversal gefolgt von einer bullishen Kerze stimmen vorsichtig optimistisch. Viele Trader dürften allerdings warten bis die kurzfristige 38,2%-Retracementlinie bei 13.310 Punkten überwunden ist und der MACD gedreht hat. Bis dahin muss mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 13.140 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Alle Beiträge

Betrachtungszeitraum: 05.01.2018 - 25.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.01.2013 - 25.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

