Istanbul (ots/PRNewswire) -



Organik Kimya (https://www.organikkimya.com/en), weltweiter Lösungsanbieter für verschiedene bauchemischer Industriemärkte und damit zusammenhängende Anwendungen, reagiert auf gestiegene Marktansprüche mit der Erweiterung seiner Kapazitäten für die Herstellung redispergierbarer Pulverpolymere (https://www.organikkimy a.com/en/markets-applications/re-dispersible-powders/22). Die geplante Investition besteht aus dem Erwerb eines zusätzlichen Sprühtrockners für das sich in Tuzla befindliche Orgachem-Werk, der die Herstellungskapazität verdoppeln wird und ab 2020 im Einsatz sein wird.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633345/Organik_Kimya_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633344/Organik_Kimya_building.jpg )







2011 machte Organik Kimya (https://www.organikkimya.com/en) sich seine Expertise zunutze und gründete Orgachem zur Herstellung redispergierbarer Pulver. Als erste und einzige Produktionseinrichtung für Pulverpolymere in der Türkei und der angrenzenden Region ist Orgachems Herstellungsanlage für redispergierbare Pulverpolymere sowohl auf regionaler als auch globaler Ebene von Bedeutung. Diese jüngste Kapitalanlage wird die aktuelle Produktionskapazität für RDPs verdoppeln und bis 2020 40.000 Tonnen produziert haben, wodurch Organik Kimya seinen Kunden wertvollere Mehrwertlösungen bieten kann.



Organik Kimyas (https://www.organikkimya.com/en) Puderpolymere (ht tps://www.organikkimya.com/en/markets-applications/re-dispersible-pow ders/22), die mit der Schutzmarke ORP® versehen sind, umfassen flexible, harte, universelle, hydrophobische und selbstnivellierende Arten regulären Grades, die vielfältig Anwendung finden wie u.a. als Fliesenkleber, Fugenmörtel, Mörtel für externe Wärmeisolationsysteme, Verlaufsmörtel und Dichtungsmasse.



Diese zusätzliche Kapazität wird die Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsbereiches für Baulösungen steigern.



Webseite: https://www.organikkimya.com/en



Facebook: https://www.facebook.com/OrganikKimyaCorporate/



Linkedin: https://www.linkedin.com/company/655554/



OTS: Organik Kimya newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129402 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129402.rss2



Pressekontakt: Sevil Durmus



s_durmus@organikkimya.com



+90 537 654 94 22