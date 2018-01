US-Präsident Donald Trump will weitere US-Finanzhilfen an Palästinenser nur dann auszahlen, wenn diese an den Verhandlungstisch zurückkehren. Der Beschluss Washingtons alarmiert Hilfsorganisationen.

US-Präsident Donald Trump hat seine Entscheidung bekräftigt, dass weitere US-Finanzhilfen für die Palästinenser an deren Rückkehr zu Friedensgesprächen mit Israel gekoppelt sind. Bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Davos sagte er am Donnerstag, das Geld für die Palästinenser liege sozusagen auf dem Tisch, aber sie würden es nicht bekommen, "bis sie sich hinsetzen und Frieden aushandeln".

Internationale Hilfsorganisationen und prominente Fürsprecher der UN-Hilfe für palästinensische Flüchtlinge sind über Trumps Vorgehen entsetzt und alarmiert. Eine Gruppe von 25 Schauspielern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ...

