Mit seinen Marken wie Louis Vuitton, Dior oder Moët & Chandon kann der Luxuskonzern LVMH weltweit punkten. Der Gewinn stieg 2017 um satte 29 Prozent. Und für 2018 hat LVMH schon eine Trumpfkarte in der Hand.

Bei den Männermodenschauen in Paris vor einigen Tagen pflegte Louis Vuitton wieder bühnenreif das Glamour-Image seiner Marke. Prominente aus allen Sparten sollten dem Luxusunternehmen Aufmerksamkeit verschaffen: Victoria Beckham und David Beckham erschienen mit ihrem Sohn Brooklyn, auch die Fußballer Neymar und der Deutsche Kevin Trapp vom Pariser Fußballclub PSG waren dabei. Die Supermodels Kate Moss und Naomi Campbell spazierten gemeinsam mit den Herren über den Laufsteg.

Dass das Konzept des Konzerns aufgeht, zeigt die Jahresbilanz, die LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), der weltweite Branchenführer der Luxusindustrie mit rund 70 Marken, am Donnerstag nachbörslich vorstellte. Luxus brummt wieder. Teurer Schmuck, Luxushandtaschen und Uhren sind gefragt. Der Luxusgigant hat 2017 einen Umsatz von 42,6 Milliarden Euro gemacht, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erwartungen der Analysten wurden damit noch leicht übertroffen. Alle Bereiche profitierten von einem zweistelligen Plus, mit Ausnahme der Weine und Spirituosen. Besonders gut war der Umsatz in allen Bereichen im vierten Quartal 2017.

Der Gewinn der Gruppe liegt bei über 5,1 Milliarden Euro - ein Anstieg von 29 Prozent. Auch das entspricht in etwa den Erwartungen der Analysten. Bernard Arnault, Chef von LVMH, betonte: "LVMH hat ein neues Rekordjahr realisiert. Alle Bereiche waren daran beteiligt. Das Umfeld war gut." Für 2018 sieht er das wirtschaftliche Umfeld "vorsichtig optimistisch", er sei aber zuversichtlich, dass es bei LVMH weiter aufwärts gehe. Allerdings habe es seit Jahren keine Krise gegeben, zudem gebe es große geopolitische Risiken und Probleme durch den ...

