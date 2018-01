RWE-Fix Kupon Express mit 50% Puffer und 5,30%-Chance

Trotz des Kursverlustes von mehr als 20 Prozent in den vergangenen 3 Monaten konnten Anleger, die vor 12 Monaten in die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) investiert haben, bislang einen Kursgewinn von 33 Prozent für sich verbuchen. Wegen der hohen Kursschwankungen bietet das einstige DAX-Schwergewicht vor allem risikobereiten Tradern im Falle einer richtigen Markteinschätzung hervorragende Renditechancen.

Für Anleger, die mit Hilfe der RWE-Aktie in Kombination mit einem strukturierten Anlageprodukt auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie in den nächsten Jahren zu überproportional hohen Renditen gelangen wollen, könnte - anstelle des direkten Aktieninvestments - das neu UBS-Fix Kupon Express-Zertifikat auf die RWE-Aktie interessant sein.

5,30% Zinsen pro Jahr und 50% Sicherheitspuffer

Der RWE-Schlusskurs vom 9.2.18 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Wird dieser Startwert beispielsweise bei 17 Euro fixiert, dann wird sich ein Nennwert des Zertifikates von 1.000 Euro auf (1.000:17)=58,82353 RWE-Aktien beziehen. Bei 50 Prozent des Startwertes wird die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (12.2.18 bis 9.2.21) aktivierte Barriere liegen. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen (erstmals am 16.8.18) einen fixen Kupon in Höhe von 5,30 Prozent pro Jahr ausbezahlt. Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Halbjahresintervall angesetzten Bewertungstage (erstmals am 9.8.18) auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 1.000 Euro und der Zinszahlung zurückbezahlt.

Die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt im Fall der vorzeitigen Rückzahlung. Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (9.2.21), dann wird die Rückzahlung mit 1.000 Euro erfolgen, wenn die RWE-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals die Barriere berührt oder unterschritten hat, oder wenn die Aktie nach der Barriereberührung am Bewertungstag wieder oberhalb des Startwertes notiert. Befindet sich der Aktienkurs nach der Barriereberührung am Bewertungstag unterhalb des Startwertes, dann erhalten Anleger für jeden Nominalwert von 1.000 Euro 58 RWE-Aktien zugeteilt. Der Gegenwert des Bruchstückanteils von 0,82353 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Das UBS-Express-Zertifikat mit fixem Kupon auf die RWE-Aktie, maximale Laufzeit bis 16.2.21, ISIN: DE000UBS6AW2, kann noch bis 9.2.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Wegen des hohen Sicherheitspuffers von 50 Prozent eignet sich dieses Fix Kupon Express-Zertifikates vor allem für risikoaverse Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie in den nächsten 3 Jahren niemals die Hälfte ihres aktuellen Wertes verlieren wird.

Quelle: zertifikatereport.de