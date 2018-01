Drägerwerk war ein Papier, das wir Ihnen im letzten November wieder vorstellten. Damals überzeugte uns die Charttechnik nicht, die u.a. stark durch die Börsenstimmungbeeinflusst war. Inzwischen hat sich das Bild geändert: Drägerwerk hat offenkundig eine Unterstützung bei 70 € gefunden und setzt nun an, zurück zu alten Höhen zu gelangen. Immerhin hatte der Vorstand vor gut 2 Monaten auch bekannt gegeben, mehr Geld zugunsten von Wachstum zu investieren, auch wenn das bedeutet, dass darunter die Profitabilität für einige Zeit leidet. Eine Entscheidung, die wirnur begrüßen können! Denn inzwischen sieht es danach aus, als sollten sich die Hoffnungen, das Wachstum zu beschleunigen, erfüllen. Die Zahlen dazu: Der Umsatz kletterte 2017 um 3,2 %; das übertraf die vorherige Aussage, man werde 0 bis 3 % erreichen. Der Anteil des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern am Umsatz (EBIT-Marge) lag bei 5,8 bis 6,1 % (Prognose: 5 bis 7 %). Die Ordereingänge legten um 4,5 % (währungsbereinigt) zu. In diesem Jahr soll der Umsatz um 2 bis 5 % (währungsbereinigt) zunehmen, die EBIT-Marge 2018 und 2019 um 4 bis 6 % steigen. Wer das Risiko nicht scheut, kann jetzt zum aktuellen Kurs eine kleine Position ordern und sollte auch im Auge behalten, einen Nachkauf vorzunehmen.



