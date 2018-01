HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Metro AG mit "Hold" und einem Kursziel von 19,10 Euro in die Bewertung aufgenommen. Eine Kursaufwertung sei erst möglich bei kurzfristig nachlassendem Gegenwind in den Schwellenländer-Märkten und Russland sowie einer Wachstumsbeschleunigung nach 2018, schrieb Analyst Dusan Milosavljevic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig biete die Aktie Potenzial./ajx/gl

Datum der Analyse: 25.01.2018

