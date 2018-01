DJ Global Blockchain Technologies Corp.: Mega Akquise von 100 Megawatt Datencenter, größter Bitcoin-Miner der Welt entsteht - Kursausbruch über Allzeithoch?!

DGAP-Media / 2018-01-26 / 07:00 *Mega Akquise von 100 Megawatt Datencenter, größter Bitcoin-Miner der Welt entsteht - Kursausbruch über Allzeithoch?!* Wir möchten Ihnen heute ein wichtiges Update zu unserem Top-Pick Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] geben, denn die Ereignisse überschlagen sich in den vergangenen 24 Stunden. Das Unternehmen wurde bereits gestern vom Handel ausgesetzt, da aufgrund einer sensationellen News (Akquise Datenzentrum - größter Bitcoin Miner entsteht) erhebliche Auswirkungen auf den Kurs befürchtet werden. Heute um 15:30 deutscher Zeit soll der Handel wiederaufgenommen werden und die Anleger haben erstmals die Möglichkeit auf die News zu reagieren, wir erwarten einen rasanten Kursanstieg in Richtung Allzeithoch (3,20 EUR). Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] ist es gelungen ein gigantisches Datenzentrum mit mehr als 100 Megawatt Leistung zu erwerben, dies macht das Unternehmen aus dem Stand zum größten Bitcoin-Miner der Welt. Eine weitere grandiose Meldung, ist die Ausgliederung des Bitcoin Mining Betriebs, hierbei erhält jeder bisherige Aktionär (Stichtag 01.03.2018) Gratisaktien - allein schon dieses Segment hat unserer Meinung nach einen Wert von mehreren hundert Millionen. Nur als Vergleich der Branchenplayer Hive Blockchain (WKN A2DYRG) [2],welcher mit über 778 Mio. CAD an der Börse bewertet ist verfügt Ende 2018 lediglich über eine Leistung von 44 MW. Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] wird mit der heutigen Akquise bereits Ende 2018 über mehr als 100 MW Bitcoin-Miningleistung verfügen und ist aktuell lediglich mit 200 Mio. CAD an der Börse bewertet. Bei dem aktuellen Mining-Schwierigkeitsgrad würde BLOC, abzüglich Zinsen, ungefähr 3.200 Bitcoins jährlich (Umsatz 36 Mio. Dollar p.a.) zu Kosten von weniger als 2.000 Dollar pro Coin produzieren. Wir sind der Ansicht, dass Kurse unterhalb der 3,0 EUR Marke schon bald der Vergangenheit angehören werden, selbst dann ist Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] immer noch weitaus geringer bewertet als Hive Blockchain (WKN A2DYRG) [2]! *Die heutigen News im Detail - 100 MW Datenzentrum* Zudem konnte ein Abkommen mit einem Komplett-Mining- Betreiber ("das Montana-Abkommen") zum Betrieb von Global Blockchains 6.666 Antminer S9 Bitcoin Miners geschlossen hat. Die erwartete Lieferung wird im März 2018 beginnen. "Dies wird eine der größten Minen in Nordamerika sein, wenn nicht die Größte nach Fertigstellung", sagte, Shidan Gouran, President von Global Blockchsain. "Wir sind extrem zufrieden, dass wir die richtigen Partner zum Betrieb und Monetarisierung unserer Geräte gefunden haben und die uns die Möglichkeit zum Wachstum in einer bestehenden Weltklasse-Anlage mit einer gewaltigen Dimension von 100MW bieten." Der in der Branche führende Energie- und Mining-Partner des Unternehmens hat bereits 64MW zur Verfügung gestellt. Der Rest wird dann zu Beginn des zweiten Quartals zur Verfügung stehen. Die Anlagen befinden sich in Anaconda und Butte, Montana und nutzen dort das kühle Klima aus. Die Anlagen enthalten ebenfalls ein sicheres Weltklasse-Datenzentrum, welches eine erstklassige Technologie verwendet. BLOC prüft den Erwerb von weiteren Antminer S9, die im zweiten Quartal 2018 geliefert werden. Techniker vor Ort werden die unverzügliche Installation und Inbetriebnahme der Geräte durchführen, die nach Eintreffen mit dem Mining Ende des ersten Quartals und Anfang des zweiten Quartals beginnen werden. Das Unternehmen beabsichtigt, die gesamte Mining-Kapazität von 100MW in Anspruch zu nehmen. *Gratis Aktie durch Ausgliederung des Mining-Segments für alle bisherigen Aktionäre!* "Aufgrund der bestehenden Investitionen wie z. B. in Kodak, Millenial, Breaking Data, Spectra7 und unserer Absicht, diese und andere Marken zu schaffen und zu segmentieren sowie zusammen mit ihrer beachtlichen aktiven Nutzergemeinschaften innerhalb GBT, repräsentiert Global Blockchain Mining Corp. ein unabhängiges, äußerst entwicklungsfähiges reines Kryptowährungs-Mining- Unternehmen mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, das sich von anderen Sparten und Schwerpunkten in der Global Blockchain Technologies Corp. unterscheidet," sagte Shidan Gouran. Das Unternehmen beabsichtigt einen Arrangement-Plan zur Freisetzung des Werts in seiner Mining-Sparte zu verfolgen. Durch das Arrangement beabsichtigt das Unternehmen, Global Blockchain Mining Corp. zusammen mit allen seinen Mining-Beteiligungen als eine kanadische Aktiengesellschaftan die Börse zu bringen. Der Spinout wird auf 1:1-Basis erfolgen, wobei jede Aktie sich im Besitz befindliche Aktie der Global Blockchain Technologies Corp. den Inhaber zu einer Aktie der Global Blockchain Mining Corp. berechtigt. *Massive 20 Mio. USD Investition in Bitcoin Mining Geräte* Vor Kurzem gab das Unternehmen bekannt (LINK) [3], dass es 6.666 Antminer S9s Bitcoin Mining Geräte im Wert von 20 Mio. USD erwerben wird. Die Lieferung der Geräte soll bereits im März erfolgen, erste Umsätze aus dem lukrativen Bitcoin Mining Geschäftsfeld werden daher bereits in Kürze erwartet. Allein dieser Deal bedeutet auf Jahresbasis einen Umsatz von über 277 Mio. USD an Gegenwert in Bitcoin (siehe Berechnung). Wie massiv die Rechnerleistung von 6.666 Antminer S9s, wollen wir Ihnen an folgender Vergleichsrechnung (Quelle bitcoin-live.de LINK) [4] in Kurzform näherbringen. *Umsatz in Bitcoin auf Monats- und Jahresbasis:* 1 Antminer S9s liefert ca. 0,23104035 Bitcoin (BTC) im Monat. 6.666 Antminer S9s liefern demnach 1.540,11 Bitcoin (BTC) im Monat. Dies entsprich beim aktuellen Bitcoin Kurs von ca. 15.000 USD einem monatlichen Umsatz von über 23 Mio. USD. Auf das Jahr gerechnet würde somit ein gigantischer Umsatz von 277 Mio. USD zu Buche stehen. Die Stromkosten spielen hier selbstverständlich eine entscheidende Rolle, 1 Antminer S9s verbraucht auf Tagesbasis ca. 31.200 Watt (31,2 kW/h), dies sind bei 6.666 Geräten mehr als 207 MW.Global Blockchain (WKN A2JST8) [1] hat durch sein erstes Streamingabkommen (10 MW zu 0,05 USD pro kW/h) bereits unter Beweis gestellt, dass man in der Lage ist, äußerst günstig Strom einzukaufen! *In den kommenden Wochen erwarten wir darüber hinaus weitere ICO's des Unternehmens sowie die Investition in verschiedene Kryptowährungen. Verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren, im Februar erwarten wir ständigen Newsflow!* *Liquide Mittel stehen zur Verfügung!* Die Kapitalerhöhung in Höhe von 43 Mio. itineraryCAD, die Global Blockchain zusammen mit der renommierten kanadischen Bank Canaccord durchgeführt. Durch etliche Verzögerung der Kapitalerhöhung konnte der Aktienkurs leider auch nicht von dem Anstieg des Bitcoins profitieren und gab in der letzten Woche leicht nach. Eine Erholung des Kurses sollte sich aber allein schon aufgrund der Tatsache einstellen, dass die Aktien der Kapitalerhöhung zu einem Kurs von 2,55 CAD ausgegeben wurden. Sie haben daher derzeit die Möglichkeit günstiger einzusteigen (aktuell 1,80 CAD) als die Großinvestoren der letzten Kapitalerhöhung! *Neue Mining Deals in Aussicht?* Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Global Blockchain mit der jetzt prall gefüllten Kasse neue Mining Deals bekannt geben wird. So haben zum Beispiel auch die Bitcoin Mining Unternehmen HIVE Blockchain (WKN A2DYRG) [2]und Hashchain Technology (WKN A2JAAY) erst vor Kurzem ebenfalls Kapitalerhöhungen (Bought Deals) bekannt gegeben. HIVE Blockchain nutze die neuen finanziellen Mittel, um sich eine Beteiligung an einer Bitcoin Mining Facility in Schweden zu sichern. Die von Global Blockchain bereits abgeschlossenen Mining Deals mit Coinstream, der Global Blockchain jährlich 2.500 Stück Bitcoins (ca. 50 Mio. CAD) einbringt, und dem Abkommen mit DMI, das die Rechenleistung von Smartphones und Spielekonsolen zur Bitcoin Berechnung nutzt, sind schon jetzt einzigartig. Weitere Mining Akquisen dieser Kategorie sind nun durch die neuen finanziellen Mittel möglich. *Global Blockchain immer noch günstig bewertet!* Im Vergleich zu den anderen Blockchain Unternehmen ist die Global Blockchain Aktie (WKN A2JST8) [1] immer noch sehr günstig bewertet. Aufgrund der heutigen sensationellen News erwarten wir in den kommenden Tagen einen deutlichen Anstieg über das Allzeithoch! Verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren, im Januar und Februar erwarten wir ständigen Newsflow! LINK zu unserer Erstvorstellung mit allen Hintergrundinformationen! Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Global Blockchain Technologies Corp. Schlagwort(e): Finanzen 2018-01-26

