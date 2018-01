Das Analysehaus S&P Global hat STMicroelectronics nach Zahlen von "Hold" auf "Buy". Das Kursziel hob Analyst Ahmad Halim in einer am Freitag vorliegenden Studie von 20 auf 21,30 Euro an. Der Experte traut dem Halbleiterkonzern auch in den kommenden Jahren deutliche Gewinnsteigerungen zu. Er erhöhte deshalb seine Prognose für das Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr auf 1,20 (zuvor 1,11) Euro und geht 2019 von einem Anstieg auf 1,37 Euro aus./zb Datum der Analyse: 26.01.2018

ISIN: NL0000226223