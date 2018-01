Tokio/Ebikon (awp) - Ein japanisches Berufungsgericht in der Hauptstadt Tokio hat bestätigt: ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma Schindler ist nicht für den tödlichen Lift-Unfall in der Stadt Takeshiba vom 3. Juni 2006 verantwortlich. Das Urteil bestätigt einen Freispruch in erster Instanz durch ein Tokioter Bezirksgericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...