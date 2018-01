Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-26 / 08:00 Pressemitteilung SNP stärkt internationales Management Team mit Soft-warebranchen-Veteran David Kenneson - Weiterer Schritt zur Beschleunigung des weltweiten Wachstums im Software-geschäft *Heidelberg, 26.01.2018 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Spezialist für softwarebasierte Datentransformation, stärkt das internationale Management Team mit dem Branchenexperten David Kenneson. Kenneson wird in der neugeschaffenen Position als Chief Revenue Officers (CRO) für SNP tätig. Als CRO ist David Kenneson für die Expansion und Weiterentwicklung des SNP Softwaregeschäfts verantwortlich sowie die Führung der weltweiten Vertriebsorganisation.* ?David Kenneson war zuletzt CRO von Quintiq, einem Supply-Chain-Softwareunternehmen. Bevor er für Quintiq tätig war, hatte er verschiedene Führungsrollen in anderen Softwareunternehmen inne, darunter auch bei SAP, als Vice President Strategic Industries. Bei SNP wird er sich intensiv mit den Bereichen Vertrieb und Marketing beschäftigen und deren Teams über Ländergrenzen hinweg unterstützen. "Mit David richtet sich unser Fokus noch konsequenter auf Software und globales Wachstum. Wir treiben das Wachstum und die Expansion unseres Unternehmens weiter voran. Davids weltweit nachgewiesene Branchenexpertise wird uns dabei helfen, unsere Leistungsfähigkeit für die Kunden auf ein noch höheres Niveau zu bringen", sagt Andreas Schneider-Neureither, CEO der SNP Gruppe. "SNP kümmert sich sehr zielgerichtet um die größten Herausforderungen der Kunden und bietet dank eines einzigartigen Softwareportfolios und bewährter Serviceleistungen die Möglichkeit, die Transformationsstrategien der Kunden zu verwirklichen. SNP ist genau dort positioniert, wo das Unternehmen sein muss, um Wachstum und Expansion voranzutreiben", sagt Kenneson, CRO der SNP SE. *Über SNP* SNP unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen. CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP(R) LT sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1350 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 81 Mio. Euro. Kunden sind mittelständische Unternehmen und global agierende Konzerne aus allen Branchen und Industrien. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com [1] *Ansprechpartner Presse* Hannah Sophie Horn Telefon: +49 6221 6425-623 E-Mail: hannah.horn@snpgroup.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Schlagwort(e): Informationstechnologie 2018-01-26 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470 E-Mail: investor.relations@snp-ag.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 648581 2018-01-26 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1a3a066747f88990a6d3e1ffd0864a74&application_id=648581&site_id=vwd&application_name=news

