Frankfurt am Main (pta005/26.01.2018/08:05) - 26.01.2018. Die Ferax Capital AG, bisher firmierend unter Impera Total Return AG, gibt bekannt, dass die Namensänderung, die auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 15.11.2017 mit überwältigender Mehrheit beschlossen worden war, nun im Handelsregister eingetragen ist. Die Namensänderung ist damit vollzogen. Die wertpapiertechnische Umstellung der im Freiverkehr der Börse Hamburg notierten Aktien erfolgt voraussichtlich am 29.01.2018. "Der Namenswechsel unterstreicht die Neuausrichtung der Gesellschaft und die Abtrennung der zum Teil unrühmlichen Vergangenheit", sagt Sascha Magsamen, Vorstand der Ferax Capital AG. Der Zeitverzug im Hinblick auf die Eintragung war eingetreten, nachdem die Aktionäre Markus Hoppe, Bochum, Matthias Girnth, Bad Soden und die Rauno AG, Vaduz (der Familie Richard Orthmann zuzurechnen) Widerspruch auf der Hauptversammlung am 15.11.2017 zu Protokoll gegeben hatten und damit eine zeitnahe Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse sachfern behindert haben.



Disclaimer: Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Ferax Capital AG Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Ferax Capital AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Ferax Capital AG dar.



Kontakt: Ferax Capital AG (bisher: IMPERA Total Return AG) Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main



Telefon +49 (0) 69/788 088 06-21 Telefax +49 (0) 69/788 088 06-88 Web: www.impera.de E-Mail: info@impera.de



ISIN(s): DE0005751309 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



