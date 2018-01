DAX-Analyse am Morgen: Starker Euro drückt DAX weiter nach unten

Der gestrige Handelstag hatte es in sich - am Vormittag marschierten die Blue Chips nach einem starken ifo-Geschäftsklimaindex direkt auf das Intraday-Top bei 13.443 Punkten. Dann allerdings kam Mario Draghi, und dessen Rede zum EZB-Leitzinsentscheid ließ den Euro erneut nach oben schnellen und den DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) in die Tiefe stürzen. Die gute Nachricht dabei: Mit dem Tagestief bei 13.222 Zählern hat die entscheidende Unterstützungszone den ersten Test bestanden, das bedeutet:

