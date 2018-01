Die Aktie von 3W Power (WKN: A114Z9) springt am Morgen wie wild in die Höhe, gewinnt zeitweise weit über +100% hinzu. Nutzer unseres Live Chats wurden als erstes auf die Tradingchance aufmerksam und haben die Chance auf schnelle Gewinne am frühen Morgen ergriffen. Doch was steckt dahinter?

Die luxemburgische Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions ...

Den vollständigen Artikel lesen ...