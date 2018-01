Bad Marienberg - Der Beschluss der Anleihegläubigerversammlung vom 1. Dezember 2017 wurde vollzogen, so die Smart Solutions Holding GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Smart Solutions Holding GmbH (SSH) wurde heute darüber informiert, dass die Clearstream Banking AG die Globalurkunde der Schuldverschreibungen 2013/2018 der SSH (ISIN DE000A1X3MS7/ WKN A1X3MS) gemäß dem Beschluss der Anleihegläubigerversammlung angepasst hat und die Anleihebedingungen entsprechend geändert worden sind. Damit ist insbesondere die Hauptforderung der SSH-Anleihe im Nennwert von ursprünglich EUR 13,0 Mio. auf nunmehr EUR 1,3 Mio. herabgesetzt worden und spätestens am 21. Februar 2018 zur Rückzahlung fällig. Die durch den mit über 90% Zustimmung erfolgten Beschluss der Anleihegläubigerversammlung geänderten und nunmehr geltenden Anleihebedingungen sind auch auf der Unternehmenswebsite unter http://www.smartsolutionsholding.com/anleihe/downloads/ veröffentlicht. Die Details der vorzeitigen Rückzahlung der Unternehmensanleihe wird die SSH in Kürze bekanntgeben. Damit ist der nächste Schritt erreicht, die Sympatex Technologies GmbH wie geplant an einen Investor zu verkaufen und ihr in diesem neuen Rahmen eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. (Pressemitteilung vom 25.01.2017) (26.01.2018/alc/n/a)

